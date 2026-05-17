気温が高くなると気になり出す「毛穴」。数が増えるわけでも、突然開くわけでもないと思うのですが、暑い季節はなぜか目立つような気がします。しかも、加齢とともに開き方も変わってきたような……。そんな気になる毛穴を“なかったこと”にしてくれる頼もしい味方を発見！それが「セザンヌ 毛穴レスコンシーラー（カバーベージュ）」です。◆毛穴の開き方には「種類」がある“毛穴が開く”といっても、その開き方にはいろ