みなさんこんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。物価高で、もはやユニクロさえも高く感じる今日この頃。もっと安くて、もっと身近で買うなら、しまむらとSEIYU（西友）しか勝たん！ ……とはいうものの、安い服は安いなりの着こなししかできないものなのでしょうか？そんな疑問を解消すべく、今回はスタイリストの筆者がしまむらとSEIYUでアイテムを購入して、実際にコーデを組んでみ