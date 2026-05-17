オフィスチェアに座ったまま、会社の廊下や街中を猛スピードで駆け抜けてみたい……。誰もが一度は夢見た（？）小学生男児のような妄想をそのまま実現できるカートレーシングゲーム「Need for Seat」のSteamストアページが公開中。開発およびパブリッシャーはDeadleg Productionが担当し、リリース時期は「近日登場」とされています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■椅子に座ってドリフト！アイテムでライ