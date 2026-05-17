司法部は5月15日、EUが外国補助金規則（Foreign Subsidy Regulation, FSR）に基づいて中国企業に対して行っている越境調査の手法が「不当な域外管轄措置」に当たると発表しました。これを受けて、商務部の報道官は16日の定例記者会見で「中国はEUがFSRなどの一方的な手段を乱用して中国企業を抑圧することに一貫して反対している。最近、EUは中国企業に対する調査の頻度を増やし、調査範囲を拡大したほか、ニュークテックなどの企