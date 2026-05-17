言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！今回は身近な道具や、ちょっと意外な食べ物の名前がテーマ。一見バラバラに見える文字も、空欄を埋めればつながります。語彙力をフル回転させて、1分以内の正解を目指しましょう！問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・う □ わ（縦の言葉）・ふ □ ば □（横の言葉）・た □ す（縦の言葉）ヒント：横の言葉は、学