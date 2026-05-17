ダイヤモンドバックス戦に先発し、5回7安打2失点で4勝目を挙げたロッキーズ・菅野。日米通算で150勝とした＝デンバー（ゲッティ＝共同）【デンバー共同】米大リーグは16日、各地で行われ、ロッキーズの菅野はデンバーでのダイヤモンドバックス戦に先発して5回を投げ、7安打2失点で4勝目（3敗）を挙げ、プロ野球巨人時代の136勝を含めた日米通算で150勝とした。試合は4―2で勝った。ドジャースの大谷はエンゼルス戦に「1番・指