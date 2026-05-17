２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラー、アントニオ猪木さん（享年７９）の肖像権などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は１７日までに８月１５日の新日本プロレス両国国技館大会で現役引退を発表した天山広吉が現在、ジェイアール京都伊勢丹で開催中の「燃える闘魂アントニオ猪木展」で出身地の京都、関西地方のファンへ「引退報告会」を実施することを発表した。今月２３日に午後１時から行う報告会は、引退報