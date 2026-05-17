お掃除しにくいけど…キッチンマットを使ったほうが良い理由 ヤバい！キッチンマットを使っていない お掃除しにくいからとキッチンマットを使っていないというお宅もありますが、風水的にはあったほうがよいです。 もともとキッチンは食材が落ちたり油が跳ねたりで、汚れやすい場所です。 キッチンマットを敷いていないと、そうした汚れがスリッパの裏などについて部屋中に広がってしまうこともあります。 汚れ＝悪い気