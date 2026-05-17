世界最古の木造建築・法隆寺の五重塔の美しさの秘密とは 日本の黄金比「大和比」は1対ルート2 世界最古の木造五重塔である法隆寺の五重塔。その美しさの秘密は、屋根幅が徐々に狭まる姿にあるといわれているのをご存知でしょうか。 最上階の屋根幅を1とすると、1階の幅は約1.4倍になっています。1.4はルート2（1.414…）に近く、実はこの1対ルート2という比率が、法隆寺の至るところにつかわれているので