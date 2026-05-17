【ニュータウン・スクエア（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】男子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米プロ選手権は１６日、米ペンシルベニア州ニュータウン・スクエアのアロニミンクＧＣ（パー７０）で第３ラウンドが行われ、３位から出た松山英樹は１イーグル、３バーディー、６ボギーの７１で回り、通算２アンダーで首位と４打差の１１位タイに後退した。比嘉一貴が４８位、久常涼は５２位。アレックス・スモーリー（米）が６