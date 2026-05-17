◇インターリーグホワイトソックス―カブス（2026年5月16日シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）は16日（日本時間17日）、同じシカゴに本拠を置くカブスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」第2ラウンドに出場した。初回無死一塁で第1打席は四球を選び、次打者バルガスの先制11号3ランを呼び込んだ。ウィル・ベナブル監督は試合前、過去6戦ノーアーチの村上の状態について問われ「昨夜（15日）も、粘