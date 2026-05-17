開催：2026.5.17 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 10 [マーリンズ] MLBの試合が17日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとマーリンズが対戦した。 レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。 3回裏、1番 チャンドラー・シンプソン 8球目を打ってレフトへのタイムリ