16日夜、熊本県八代市で、刃物のようなものを所持した男が逃走し、近くでけがをした男性が見つかった事案で、逃げた男とけがをした男性ともに外国籍と見られることが分かりました。 1人がけが逃走犯との関連不明 警察や消防によりますと、16日午後10時ごろ八代市古閑中町で、「揉めている」と近くにいた人から110番通報がありました。 現場近くで、20代男性1人が頭と両腕にけがをしていて、意識のある状態で病院へ運ばれまし