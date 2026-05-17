モデル、タレントでレースクイーンとしても人気の松田蘭（28）が16日夜、自身のインスタグラムを更新。赤＆シルバーのミニスカ・コス姿を披露した。「5/16.17@SUGOで開催されるJapanCupにてHitotsuyamaRacingの「HitotsuyamawithCORNESRACING」レースアンバサダーとして応援させていただきます」と報告。赤＆シルバーのミニスカ・コス姿の写真をアップし「本日の予選はQ1都筑選手→ポールポジションQ2川端選手→2