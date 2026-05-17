左フックを被弾し、平静を装う選手がパンチ被弾、クリンチなど7秒の間を置いて後方にゆらゆらとよろめきながら時間差でダウン。ダウンと同時にレフェリーストップでTKOとなる異例の裁定「何が起きたのか？」と実況困惑。ファンからは「北斗神拳みたいだ」「これ大丈夫か？」と心配の声が相次いだ。【映像】左フック被弾から7秒後の衝撃TKO5月16日に後楽園ホールで開催された「RISE198」。グンター・カルンダ（ReBORN経堂）対パ