レースクイーンの成沢紫音（29）が17日までに自身のインスタグラムを更新。“襟元ピース”ポーズを披露した。ピースサインの絵文字とともに、ホットパンツ姿でミニTの中に入れた右手を襟元から出してピースサインしている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「素晴らしいっす」「サイコーやないか」「とってもカッコイイです」「どっから手出してんの」「芸術のレベル！」「おんちゃん最高かよ」「ザ・アメリカ