Sky RKBレディスクラシック第2日国内女子ゴルフのSky RKBレディスクラシック第2日が16日、福岡県の福岡雷山ゴルフ倶楽部（6490ヤード、パー72）で行われた。政田夢乃（なないろ生命）は12番パー3でスーパーショットを披露するなど、4バーディー、1ボギーの69で回り、通算8アンダー。首位と2打差の6位で最終日に向かう。政田がギャラリーを唸らせたのは、12番パー3だ。ティーショットがピンそばにピタリと止まる。あわやホール