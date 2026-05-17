これは筆者自身の体験です。公園で息子のRと過ごしていたある日、予想外の出来事が起こりました。Rが他の親子にお菓子をねだり、私が慌てて謝ることに。その後の会話を通じて、子どもへの伝え方や成長の大切さに気づかされた出来事です。 うちの息子、少し成長したかな？ 先日、いつものように公園で遊んでいた時のこと。息子のRが楽しそうに遊んでいるのを見守っていると突然、一人の子が駆け寄ってきて「遊ぼう！」と言っ