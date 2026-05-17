◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１７節藤枝３―０磐田（１６日・ヤマハスタジアム）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣがアウェーでジュビロ磐田を３―０で下し、「蒼藤決戦」３連勝を飾った。前半３８分にＤＦ森侑里（２５）の今季初ゴールで先制すると、後半４、５分に明大卒ルーキーＦＷ真鍋隼虎（２２）がプロ初の１試合２得点をマーク。圧倒しての６試合ぶり９０分勝利となった。連敗となった磐田は２試合で７失点。ホーム最終戦で課