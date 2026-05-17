女優の毎田暖乃(14)が16日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。 【写真】一段と大人っぽくなりましたね 「新緑の季節」と書き出し、「綺麗な緑に癒されます」と投稿。電車の席で物思いにふけるような写真や車窓に映る新緑の動画を掲載し、ハッシュタグで「#京都 #嵐電」と添えた。 毎田は2011年9月25日生まれ、大阪府出身。NHK連続テレビ小説「スカーレット」(2019年)で、ヒロインの友人の娘役