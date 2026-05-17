唯一の自動改札“空白県”も解消JR四国は2026年5月13日、徳島駅に自動改札機を設置して6月13日から使用することを発表しました。県庁所在地の中心駅で自動改札機がないのは徳島駅だけで、設置後は47都道府県全てのJRおよび沖縄都市モノレール「ゆいレール」の中心駅に自動改札機がそろうと受け止められています。【言われてみれば…！】自動改札機がない県庁所在地の中心駅「最後の砦」（写真）徳島県は自動改札機を備えた駅が