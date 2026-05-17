扉を開けて足を踏み入れると、時の流れがふっと変わる。それはまるで、別世界を旅しているような ……。俗世と離れ、心ゆくまで過ごしたい6軒をご紹介します。振り子時計の音が響く…50年前から変わらぬ風情『物豆奇（ものずき）』＠西荻窪飴色の艶を帯びた壁や柱にかかっているのは数えきれないほどの時計たち。そんな不思議な空間は、まるで異世界にあるどこかの家に迷い込んだ気分になる。この光景、喫茶店好きの読者なら既視感