チェルシーが、新監督にシャビ・アロンソ氏を招へいすることで合意したようだ。16日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メディア『アスレティック』などが伝えている。チェルシーでは2024年夏からエンツォ・マレスカ元監督がチームを率いて、昨季はプレミアリーグを4位で終え、3シーズンぶりのチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したほか、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）とFIFAクラブワールドカップ2025の2冠を達