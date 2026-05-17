「ガラスにぶつかるアザラシの赤ちゃん」【話題のポスト】ぶつかっちゃった！？ガラスにぴっとりの赤ちゃんアザラシ成長記録動画もそんなポストがX上に投稿され、話題になっている。Xユーザーのヒロサキ（＠hirosaking）さんが2026年4月22日に投稿したのは、水族館のガラスに顔をぶつけた瞬間の赤ちゃんアザラシ。ぽよんとつぶれたほっぺと、真っ白なもふもふの毛並みがダイナミックに広がっている。触れたらそのままふわっと