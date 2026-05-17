先日の母の日、SNSでは「懐かしの肩たたき券、ついにもらえる日が来ました…！」など母の日のハッピーなエピソードが溢れました。そんななか、「子ども時代に母に贈ったプレゼントがまったく喜ばれず、複雑な気持ちを今も抱えている」との投稿が注目を集めています。 SNS投稿をきっかけに、昔の傷をえぐられる人が続出 驚いたことに、その投稿に対して「私も同じ」「選んだエプロンをダサいと言われ、一度も使っても