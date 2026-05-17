直木賞受賞作『夜に星を放つ』をはじめ、孤独や悩みを抱える人々の心情を静かに鋭く描き続けている窪美澄さん。最新作『君の不在の夜を歩く』は、高校の同級生5人が30代後半で仲間の自死に直面し、人生が変貌していく様子を描いた連作集だ。【写真】喪失と再生、自死による影響を描いた窪美澄さんの話題の最新作自死によって残された人々の人生が動き出す「2022年に直木賞を受賞して以来、受賞作と同じような癒しのある物語の執