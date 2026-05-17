日本を飛び出して海外で仕事を見つけ、たくましく生き抜く人がいる。そんな外国在住者100人にインタビューしたライターのおかけいじゅんさんは「タイでビジネスを展開する男性が、タイ人女性と結婚したときの苦労を語ってくれた」という――。※本稿は、おかけいじゅん『世界へ飛び出た100人の日本人』（集英社インターナショナル）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Kokkai Ng※写真はイメージです - 写真＝iStock.c