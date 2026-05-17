有効に時間を使うために、やらなくていい習慣は何か。書評家の印南敦史さんは「毎朝チェックしているニュースサイトやまとめサイトは、内容が重複しているため、不要なものを意識的に減らすといい。いままで当たり前だと思っていたことを疑問視してみると、それが効率化につながる」という――。※本稿は、印南敦史『先のばしをなくす朝の習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lielos※写真はイメージ