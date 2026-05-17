資産を大きく増やす人は何に投資しているのか。FPの田中徹郎氏は「手頃な価格のうちに入手しておきたいマニアックな投資商品がある。20年で30倍の価値になるなど、大きな利益が出た事例も多数ある」という――。※本稿は、田中徹郎『資産運用の視点からみた【決定版】アンティーク・コイン投資のすべて』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ArisSu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ArisSu