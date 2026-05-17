周囲からチヤホヤされる「美人」は多くの人がうらやむものですが、実は気苦労も多いようです。それを踏まえて接するだけで、お近づきになれるチャンスは高まるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性91名に聞いたアンケートを参考に、「『美人ならではの苦労』も多い女性のハートをつかむ接し方」をご紹介します。【１】ルックスではなく、服装や髪型などセンスの部分を持ち上げる「『美人』は生まれつきだし、言わ