◆ナガセケンコー杯第３５回春季北海道大会春季リーグ戦▽第１節北広島Ｆビレッジボーイズ１２―２旭川道北ボーイズ（１６日・札幌スタジアムほか）リーグ戦４試合が行われた。北広島Ｆビレッジボーイズはダブルヘッダーの２試合目で旭川道北ボーイズを１２―２の４回コールドで下し、今リーグ戦初白星を挙げた。１回途中から救援登板した安部透馬投手（３年）が４回を投げ２失点。打っては決勝打を含む２安打３打点と投打