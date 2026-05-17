◆米男子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米プロ選手権第３日（１６日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３９４ヤード、パー７０）１打差３位で出た２０２１年マスターズ覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が１イーグル、３バーディー、６ボギーの７１で回り、通算２アンダー。トップと４打差の１１位で最終日を迎える。比嘉一貴（フリー）は７０で回り２オーバー４８位。久常涼（ＳＢＳホールディングス）は７３で３オ