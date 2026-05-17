結成１６年以上のコンビがしのぎを削る漫才賞レース・フジテレビ系「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６グランプリファイナル」で優勝した「トット」の多田智佑、桑原雅人が１７日、俳優の谷原章介がメインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）に生出演した。番組ではサッカーＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人が１５日に発表されたことを報じた。出