◆春季高校野球北海道大会小樽地区予選▽３回戦倶知安３―１小樽双葉（１６日・エムデジ桜ケ丘）札幌地区の代表決定戦など１０地区で２１試合が行われた。小樽地区の倶知安（くっちゃん）は、エース右腕・松田晴人（３年）が９回８安打１失点で完投し、小樽双葉に３―１で勝利。センバツ枠で全道大会出場の北照とともに代表決定戦に進んだため、４８年ぶりの同大会出場が決まった。１７日は９地区で代表決定戦が行われ、出場