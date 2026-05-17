◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第3日（2026年5月16日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）首位と1打差の3位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は1イーグル、3バーディー、6ボギーの71で回り、通算2アンダーで11位に後退した。トップとは4打差。ホールアウト後、U―NEXTのインタビューに応じ「良くなかったけど、よく粘って4打差で終われて良かったなと思います。明日に向けて頑張りたいなと思います