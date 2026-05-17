モデルでタレントの高橋ユウ（35）が16日、自身のインスタグラムを更新。自宅を訪れた人気タレントとの2ショット写真を公開した。「この前りんごちゃんがうちに遊びに来てくれた」とし、ものまねタレントのりんごちゃんとのツーショットを披露した。「子どもたちともいっぱい遊んでくれて、やっとゆっくり話せた」と記した。「一緒にOAチェックしたり、おもろかったなぁ。また来てな」とつづった。りんごちゃんは、今月1