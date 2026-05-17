表参道で子どもの本の専門店『クレヨンハウス』を開いて47年。2022年吉祥寺に移転し、新たな挑戦を始めた落合恵子さん。その翌年、がんと診断されましたがごく身近な人以外には告げずに闘病を続けてきたと語ります。がんになった自分の、精神的・肉体的変化を綴ったこの本に込めた思いとは――。（構成：篠藤ゆり撮影：本社・武田裕介）【写真】『クレヨンハウス』移転を語る落合さん* * * * * * *治療される側として発信してい