私はアヤコ（65歳）。夫と長男のタケシ（40歳）と3人で暮らしています。次男のユウジ（35歳）は幸せな家庭を築いているのですが、タケシはずっと独身。趣味を楽しんだり推しのイベントに出かけたり、なにかと忙しそうにしています。この子なりに人生が充実しているんだろう……。私はそう思って結婚などすっかり諦めていました。そんなタケシがある日「紹介したい女性がいる」と言ってきたので、私はビックリたまげて腰が抜けそう