＜全米プロ3日目◇16日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞プロゴルファー世界一を争う大会は、第3ラウンドが終了した。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！2日目に首位と1打差のトータル3アンダー・3位に浮上した松山英樹の3日目は、1イーグル・3バーディ・6ボギーの「71」。トータル2アンダー・11位タイで最終日に入る。序盤は12番までに3つ落とす苦しい展開だったが、2オンに成功した1