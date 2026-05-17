＜Sky RKBレディスクラシック2日目◇16日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞2004年1月1日付でプロ転向し、大会最終日の17日で8172日。大ベテランの下川めぐみに待ち望んだ瞬間が訪れるかもしれない。12位から出て、5バーディ・1ボギーの「68」で回り、トータル7アンダーに伸ばして7位に順位を上げた。首位とは3打差。今月31日に43歳の誕生日を迎えるプロ23年目は大きく息を吐いた。【LIVEフォト】そこ越え