◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第3日（2026年5月16日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）首位と1打差の3位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は1イーグル、3バーディー、6ボギーの71で回り、通算2アンダーで11位に後退した。トップとは4打差。44位から出た比嘉一貴（30＝フリー）は70で回り、2オーバーで48位。22位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は73と落とし3オーバーの52位となった