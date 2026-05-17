◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第3日（2026年5月16日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）首位と1打差の3位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は1イーグル、3バーディー、6ボギーの71で回り、通算2アンダーで第3ラウンドを終了した。ホールアウト時点でトップと3打差の11位。優勝圏内に踏みとどまった。21年マスターズ以来のメジャー2勝目を目指し最終日に臨む。前半は苦しい展開となった。3番で