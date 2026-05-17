プロ野球・杉浦稔大投手（34／現・中日ドラゴンズ所属）の妻で、元モーニング娘。のメンバーでタレントの紺野あさ美（39）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。注文住宅に入居して2年が経過したことを伝え、日々の生活で感じている「家づくりで本当にやってよかった15選」を発表した。【動画】「スゴ〜く考えて建てたお家というのが伝わります」注文住宅の自宅の“15のこだわり”を紹介する紺野あさ美◆2度目の家づく