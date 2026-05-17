【その他の画像・動画等を元記事で観る】『【推しの子】』アイ役、『Re:ゼロから始める異世界生活』エミリア役など、数々の人気作品で活躍している声優・高橋李依（たかはしりえ）が2nd ワンマンライブ 『A Rie in Wonderland」を神奈川県・カルッツかわさき ホールにて開催した。約3年振りとなる待望のワンマンライブに会場は熱気と歓声に包まれた。ライブ本編ではこれまでリリースしてきた高橋李依の楽曲の世界観を反映したステ