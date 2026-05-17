【モデルプレス＝2026/05/17】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）が現在放送中。ここでは、劇中に登場する車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」の選手を演じているキャスト10人のプロフィールを紹介する。【写真】日曜劇場「ＧＩＦＴ」エース選手演じる35歳イケメン俳優◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車