「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年5月8日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのモノトーンコーデを披露した。モノトーンコーデで魅了生見さんは、ノースリーブのトップス姿でハンドバッグを手にしたショットを含む3枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白く艶があるサテンのトップスに黒のタイトスカートを着用。カメラ目線のショットを披露していた。この投稿には、「上品か