入学してからの「困りごと」とおうちサポート【小学校に行くのをいやがる】 困りごと【4～5月は新しい環境にドキドキ】 幼稚園や保育園を卒園し4月からは学童、小学校の生活がスタートします。はじめは、給食もなくお昼前に下校ですが、だんだんと学校で過ごす時間が増えていき、やがて給食も始まります。持ち物、服装、タイムスケジュールなど何もかも違う生活に、おとなも子どもも不安や期待でド