サビってどんな毛色？ 日本ではサビ猫、英語圏ではべっ甲猫 黒い毛と茶色の毛の２色が入り混じり、鉄が錆びたような独特の模様を作り上げています。英語圏では「トーティシェル（亀の甲のべっ甲）」と呼ばれ、日本のサビとはずいぶんイメージが違うのが面白いところ。黒い部分が多い「黒サビ」、黒い部分にしま模様がある「キジサビ」の２種類が存在します。 顔の左右の毛色が黒と茶にきれいに分かれているサビ