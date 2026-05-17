◆米大リーグパイレーツ０―６フィリーズ（１６日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）フィリーズのＣ・サンチェス投手（２９）が敵地のパイレーツ戦に先発し６安打＆１３奪三振＆無四球で完封勝ちし５勝目をマーク。９回に１６球を費やしたため惜しくもマダックス（１００球未満完封）こそ逃したが、１０８球パイレーツ打線を料理した。自己最多の１３三振で奪三振部門では８０となり、ミジオロウスキー（ブル