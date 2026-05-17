我が家の「おにぎり」はワンパターン化しがち!? 朝ごはんやお弁当などに大活躍する「おにぎり」。よく作るメニューですが、子どもや家族の好みに合わせてワンパターン化しがちではありませんか？ 簡単で手軽に食べられるおにぎりは忙しい時、短時間で済ませたい時にぴったり。様々なアイデアを取り入れて、レパートリーを増やしたいレシピのひとつですね！ 脱マンネリ！新定番「おにぎり」レシピはこれツナマヨもごはんに混ぜて